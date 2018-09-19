Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект постановления правительства об утверждении праздничных дней в 2019 году.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект постановления правительства об утверждении праздничных дней в 2019 году.Об этом, как передает ТАСС, рассказала пресс-служба министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.Отмечается, что в документе закрепляется порядок переноса дней отдыха в 2019 году. Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, планируется следующий порядок переноса.Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.Таким образом, в 2019 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта.Майские каникулы в новом году будут как никогда длинными. В честь Первомая россияне будут отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — четыре дня.На День независимости России в 2019 году выпадает только один выходной день — непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре День народного единства продлится три дня — с 2 по 4 ноября.