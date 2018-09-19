Светлана Орлова решила обратиться к жителям области. И, скажем честно, такого губернатора мы ещё не видели! Какие мысли её тревожат? Какие выводы сделаны после 5-ти лет работы во Владимирской области? Какой проект она хочет запустить? Обо всём этом прямо сейчас из первых уст.

Уважаемые жители Владимирской области!Хочу обратиться к вам не как губернатор, а просто — как человек. Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю.В последние дни постоянно задаю себе вопрос: вроде бы старалась — и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? И знаете, что отвечаю себе: значит, что-то сама сделала не так. Где‑то недоглядела. Была уверена, что делаю правильно. Но теперь понимаю, что одних лишь финансовых, экономических, производственных изменений, даже самых позитивных, — недостаточно. Если люди не чувствуют, что все это, в конечном счете, делается именно ради них, то любые результаты, достижения просто обесцениваются.Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заинтересован в развитии области. А это все вы, жители.Признательна своим сторонникам и тем, кто отдал свои голоса моим соперникам. Признательна тем, кто говорит о нашем наболевшем: о нехватке мест в детских садах, о том, что трудно попасть на прием к врачу, что зарплаты низкие, и о других проблемах и заботах, с которыми сталкиваются жители наших городов и сел. Все мы переживаем за будущее нашей любимой Владимирской земли.Уважаемые жители Владимирской области! Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем предпринимать только вместе. Предлагаю запустить новый проект Народное решение. Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное участие в управлении областью, в жизни каждого поселка, малого или большого города. Мы будем работать по‑новому, и для этого необходимо, чтобы в нашу команду приходили новые люди. И таких достойных, честных, профессиональных людей в нашей области очень много.Дорогие мои! Хочу, чтобы вы меня услышали. И скажу вам прямо: сегодня я прошу вашей поддержки. Потому что доверие людей — это главное. И я это очень четко поняла. Спасибо вам!