Денис Глушаков разводится с женой Дарьей. Говорят, причиной расставания стал не скандал в бане, где находящаяся на грани истерики супруга сняла спортсмена в обществе, как она утверждает, проститутки, а якобы измена самой Дарьи.

Денис Глушаков разводится с женой Дарьей. Говорят, причиной расставания стал не скандал в бане, где находящаяся на грани истерики супруга сняла спортсмена в обществе, как она утверждает, проститутки, а якобы измена самой Дарьи.О том, что Денис и Дарья Глушаковы разводятся, стало известно от адвоката футболиста Марины Дубровской. Как передает со ссылкой на близкое окружение спортсмена, причиной расставания стала неверность Дарьи. Якобы о связи жены Денис узнал случайно, а произошло все это почти полгода назад."Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену", – рассказала представитель Глушакова Марина Дубровская.Однако, по словам адвоката. после того, как они перестали жить вместе, начались "постоянные" провокации со стороны Дарьи.Но, несмотря на это, сторона Глушакова готова мирно решить вопросы в отношении детей, семилетней Валерии и двухлетней Александры, и в отношении совместно нажитого имущества.Вот только не все так просто. "Дарья на диалог не идет", – объяснила Марина Дубровская. Говорят. на это у нее есть серьезные причины. Женщина застала супруга в бане с любовницей. Ранее в Сетипоявилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая женщина. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала даму проституткой."Вот он, в бане! И проститутка его. Я это сказала. А жена приезжает и застает его. Вот, пожалуйста!" – констатировала находящаяся на грани истерики Дарья. Отметим, что точно не известно, когда был снят этот ролик. Но после его публикации возникли слухи, что именно после его появления Денис Глушаков и объявил о разводе. Напомним, что футболист женился в 2009 году.