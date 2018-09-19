Денис Глушаков разводится с женой Дарьей. Говорят, причиной расставания стал не скандал в бане, где находящаяся на грани истерики супруга сняла спортсмена в обществе, как она утверждает, проститутки, а якобы измена самой Дарьи.
Денис Глушаков разводится с женой Дарьей. Говорят, причиной расставания стал не скандал в бане, где находящаяся на грани истерики супруга сняла спортсмена в обществе, как она утверждает, проститутки, а якобы измена самой Дарьи.
О том, что Денис и Дарья Глушаковы разводятся, стало известно от адвоката футболиста Марины Дубровской. Как передает со ссылкой на близкое окружение спортсмена, причиной расставания стала неверность Дарьи. Якобы о связи жены Денис узнал случайно, а произошло все это почти полгода назад.
"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену", – рассказала представитель Глушакова Марина Дубровская.
Однако, по словам адвоката. после того, как они перестали жить вместе, начались "постоянные" провокации со стороны Дарьи.Но, несмотря на это, сторона Глушакова готова мирно решить вопросы в отношении детей, семилетней Валерии и двухлетней Александры, и в отношении совместно нажитого имущества.
Вот только не все так просто. "Дарья на диалог не идет", – объяснила Марина Дубровская. Говорят. на это у нее есть серьезные причины. Женщина застала супруга в бане с любовницей. Ранее в Сетипоявилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая женщина. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала даму проституткой.
"Вот он, в бане! И проститутка его. Я это сказала. А жена приезжает и застает его. Вот, пожалуйста!" – констатировала находящаяся на грани истерики Дарья. Отметим, что точно не известно, когда был снят этот ролик. Но после его публикации возникли слухи, что именно после его появления Денис Глушаков и объявил о разводе. Напомним, что футболист женился в 2009 году.