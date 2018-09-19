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<a href="http://33live.ru/novosti/19-09-2018-orlova-obratilas-k-izbiratelyam-pered-vtorym-turom-vyborov.html" target="_blank">Орлова обратилась к избирателям перед вторым туром выборов</a> - Губернатор Владимирской области Светлана Орлова выступила с обращением к жителям региона в преддверии второго тура выборов. Она примет в нем участие вместе с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным.