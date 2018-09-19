Губернатор Владимирской области Светлана Орлова выступила с
обращением к жителям региона в преддверии второго тура выборов. Она примет в
нем участие вместе с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
выступила с
обращением к жителям региона в преддверии второго тура выборов. Она примет в
нем участие вместе с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным.
Политик записала специальное видеообращение к жителям, в
котором объяснилась с людьми. Светлана Орлова
обратилась к людям не как
губернатор, а как простой человек.
Глава региона сказала, что не ожидала результатов первого
тура выборов и попыталась ответить на вопрос – почему ей не удалось достучаться
до жителей области?
"Значит, что-то сама сделала не так, где-то не доглядела,
была уверена, что делаю правильно, но теперь понимаю, что одних лишь
финансовых, экономических, производственных изменений, даже самых позитивных,
недостаточно", – сказала Орлова.
Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки,
он должен уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать
со всеми, кто заинтересован в развитии области, а это все вы – жители.
Действующий губернатор признала, что за большими проектами
перестали замечать и слышать людей.
Светлана Орлова
предложила запустить новый проект
"Народное решение", цель которого вовлечение жителей в решение проблем региона.
Мы будем работать по-новому и для этого необходимо, чтобы
в нашу команду приходили новые люди, и таких достойных, честных,
профессиональных людей в нашей области очень много.
Во Владимирской области 23 сентября пройдет второй тур
выборов губернатора. В первом туре, состоявшимся в единый день голосования 9
сентября, не удалось выявить победителя. Кандидат от "Единой России",
действующий губернатор Светлана Орлова
набрала 36,42% голосов, обогнав
Владимира Сипягина от ЛДПР, заручившегося поддержкой 31,19% избирателей.