Международная коллегия ученых сделела страшный прогноз. Дело в том, что наша планета уже не застрахована от превышения предельно допустимого выброса парниковых газов.

Международная коллегия ученых сделела страшныйпрогноз. Дело в том, что наша планета уже не застрахована от превышенияпредельно допустимого выброса парниковых газов.По словам специалистов, таяние вечной мерзлоты и следующий за этимсвободный выход углерода в атмосферу предельно увеличили в ней количествоуглекислого газа (СО2). Это влечет за собой "парниковый эффект".Согласно исследованию, выброс 3230 гигатонн углекислого газаприведет к повышению температуры на два градуса Цельсия, передает телеканал .Проблема в том, что этот газ – "долго живущий".Во избежание трагедии рост глобальной средней температуры долженбыть ограничен именно 1,5 градуса. Иначе произойдет климатическая катастрофа.По оценкам экспертов, это случится уже примерно через шесть лет. При этомученые уверены, что к допустимому уровню СО2 вернуться Земле не удастся.Как писали Dni.Ru,ранее американские ученые выяснили, что атмосфера Земли станет непригодной дляжизни через сто, а при самом лучшем сценарии – через 200 лет. Все дело вглобальном потеплении. Даже если в ближайшее время удастся снизить количествовыбросов, это ненамного отсрочит страшный конец цивилизации.Иногомнения придерживается другая группа ученых из Великобритании, США, Норвегии и Германии. Онисчитают, что очищать воздух от загрязнений нельзя. По их словам, сульфаты исажа играют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации.