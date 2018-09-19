В Ленинградской области может взорваться экологическая бомба. Именно так назвал мусорный полигон Красный бор с тоннами токсичных отходов секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Ситуацию он назвал критической и потребовал принять срочные меры.

В Ленинградской области может взорваться экологическая бомба. Именно так назвал мусорный полигон Красный бор с тоннами токсичных отходов секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Ситуацию он назвал критической и потребовал принять срочные меры.Отходы, в том числе химические, на эту свалку свозили почти 40 лет, напоминает телеканал "Россия 24". И свозили не только со всего региона, но даже из стран Балтии.Сейчас полигон закрыт, но по-прежнему остается одним из самых опасных объектов в стране. Рядом протекает река Тосно. От нее до Невы и Финского залива чуть меньше пятидесяти километров.В Смольном уже ответили, что какие могли меры последние 2 года принимали, но они не помогли улучшить экологию.