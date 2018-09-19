В июле текущего года злоумышленники похитили аккумуляторы из десяти легковых автомобилей.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-ти и 21-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в июле текущего года обвиняемые совершили десять краж аккумуляторных батарей из отечественных легковых автомобилей, принадлежащих жителям города Кольчугино. Общая сумма материального ущерба, причиненного владельцам, превысила 30 тысяч рублей.Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории районного центра.Обвиняемые признали свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.