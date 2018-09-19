Бывшая жена Армена Джигарханяна почувствовала себя дивой. Фотография Цымбалюк-Романовской в соцсетях вызвала бурное обсуждение подписчиков.

Бывшая жена Армена Джигарханяна почувствовала себя дивой. ФотографияЦымбалюк-Романовской в соцсетях вызвала бурное обсуждение подписчиков."Реальное преображение – почувствовала себя Дивой. Встречайте все новое в жизни с улыбкой",– подписала экс-супруга Джигарханяна снимок в соцсети Facebook. На фото Цымбалюк-Романовскаяпозирует с новой прической и макияжем.Комментаторы не стесняются выражать свое восхищение. Судя повсему, снимок Цымбалюк-Романовской их сильно впечатлил. "Ну уж хороша!Умница!", "Дивная красота – как из сказки...", "Виталиночкаочень красиво!!! Настоящее преображение!!!", "Какая красотка! Ах какхороша невеста Прохора!Срочно под венец!", – пишут пользователи (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Последний комментарий под наводитна мысль, что слухи о ее скорой свадьбе не беспочвенны. Ранее сообщалось, что бывшаясупруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна – Виталина – была замечена вобществе певца Прохора Шаляпина.В соцсетях развернулось бурное обсуждение ,выходящей из ЗАГСа с Шаляпиным. Пользователи вспомнили, что слухи пошли еще вавгусте: очевидцы наблюдали, как они вместе выходили из дома, совершалипокупки, гуляли по парку. Тогда бывшая жена Джигарханяна заявила, что певецподдерживает ее в период скандального развода.Фото, запечатлевшее Цымбалюк-Романовскую с ПрохоромШаляпиным, пианистка комментировала с раздражением. "У нас там были своидела. Теперь мы должны отчитываться о каждом своем шаге?", – ответила навопрос о снимке у ЗАГСа Цымбалюк-Романовская.