Бывшая жена Армена Джигарханяна почувствовала себя дивой. Фотография
Цымбалюк-Романовской в соцсетях вызвала бурное обсуждение подписчиков.
Бывшая жена Армена Джигарханяна почувствовала себя дивой. Фотография
Цымбалюк-Романовской в соцсетях вызвала бурное обсуждение подписчиков.
"Реальное преображение – почувствовала себя Дивой. Встречайте все новое в жизни с улыбкой",
– подписала экс-супруга Джигарханяна снимок в соцсети Facebook. На фото Цымбалюк-Романовская
позирует с новой прической и макияжем.
Комментаторы не стесняются выражать свое восхищение. Судя по
всему, снимок Цымбалюк-Романовской их сильно впечатлил. "Ну уж хороша!
Умница!", "Дивная красота – как из сказки...", "Виталиночка
очень красиво!!! Настоящее преображение!!!", "Какая красотка! Ах как
хороша невеста Прохора!Срочно под венец!", – пишут пользователи (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Последний комментарий под наводит
на мысль, что слухи о ее скорой свадьбе не беспочвенны. Ранее сообщалось, что бывшая
супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна – Виталина – была замечена в
обществе певца Прохора Шаляпина.
В соцсетях развернулось бурное обсуждение ,
выходящей из ЗАГСа с Шаляпиным. Пользователи вспомнили, что слухи пошли еще в
августе: очевидцы наблюдали, как они вместе выходили из дома, совершали
покупки, гуляли по парку. Тогда бывшая жена Джигарханяна заявила, что певец
поддерживает ее в период скандального развода.
Фото, запечатлевшее Цымбалюк-Романовскую с Прохором
Шаляпиным, пианистка комментировала с раздражением. "У нас там были свои
дела. Теперь мы должны отчитываться о каждом своем шаге?", – ответила на
вопрос о снимке у ЗАГСа Цымбалюк-Романовская.