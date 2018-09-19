В Нижегородской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолет рухнул вдали от населенных пунктов, на его борту не было оружия, а пилоты катапультировались. Их уже наша поисково-спасательная служба.

В Нижегородской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолет рухнул вдали от населенных пунктов, на его борту не было оружия, а пилоты катапультировались. Их уже нашла поисково-спасательная служба, сообщает агентство ТАСС.Никаких разрушений на земле нет. На месте падения уже работает специальная комиссия Министерства обороны России. Предварительная причина крушения – техническая неисправность.