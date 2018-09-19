Трагически завершилась попытка спешившего жителя Малоярославца пересечь переезд прямо перед товарным составом - от полученных травм молодой человек скончался на месте. Камера регистратора запечатлела последние секунды жизни 24-летнего пешехода.

Трагически завершилась попытка спешившего жителя Малоярославца пересечь переезд прямо перед товарным составом — от полученных травм молодой человек скончался на месте. Камера регистратора запечатлела последние секунды жизни 24-летнего пешехода.Инцидент произошел около 08:30 утра в минувший понедельник, 16 сентября. На кадрах видно, что после того, как опустились шлагбаумы, прошло еще около двух минут, однако состав так и не появился. Впрочем, когда к переезду подошел молодой человек, товарняк уже находился в непосредственной близости.Торопившийся местный житель даже не оглянулся, когда подбегал к рельсам, и за свою невнимательность поплатился жизнью. Позже медики установили, что погибший был пьян.