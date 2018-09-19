Оперативник предупредил гражданина об уголовной ответственности за данное деяние, однако нарушитель от своих намерений не отказался, после чего был задержан...

На юго-западе столицы сотрудниками полиции задержан 41-летний житель Подмосковья, подозреваемый в мелком взяточничестве.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО был выявлен факт осуществления торговли товарами, имеющими явные признаки контрафактности. В момент составления полицейским протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», 41-летний продавец магазина предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 10 тысяч рублей за бездействие. Оперативник предупредил мужчину об уголовной ответственности за данное деяние, однако нарушитель от своих намерений не отказался, после чего был задержан.Отделом дознания УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», в отношении подозреваемого мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56