Целью беседы являлась профилактика распространения и употребления наркотиков, а также формирование у подростков антинаркотического мировоззрения...

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дети России – 2018» сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних организовали и провели лекции на тему: «Вовлечение несовершеннолетних через сеть Интернет в организованные группы и преступные сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков».Целью беседы являлась профилактика распространения и употребления наркотиков, а также формирование у подростков антинаркотического мировоззрения.Перед собравшимися ребятами выступили инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы капитан полиции Елена Сусликова и начальник Отделения профилактики административной практики и противодействию наркопритонов Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу подполковник полиции Сергей Фирсов.Сотрудники полиции рассказали о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и напомнили о тяжелых последствиях приема запрещенных веществ.Подполковник полиции привел наглядные примеры пагубного влияния сигарет и наркотиков на организм и последствиях немедицинского потребления различных наркотических средств и психотропных веществ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39