Обвинения в сексуальных домогательствах теперь грозят лишить
спокойствия и представителей животного мира. Известная телеведущая Ирена
Понарошку вспомнила, как ее едва не изнасиловал дельфин.
Обвинения в сексуальных домогательствах теперь грозят лишить
спокойствия и представителей животного мира. Известная телеведущая Ирена
Понарошку вспомнила, как ее едва не изнасиловал дельфин.
Жертвой сексуального агрессора Понарошку едва не стала 15
лет назад. И вот сейчас решила напомнить представительницам прекрасного пола,
какие опасности их подстерегают в морях и в дельфинариях.
Как-то раз, когда Ирене было 20 лет, она плавала в бассейне
с дельфинами. Как вдруг один из самцов выбрал ее "любимой женой". По
словам телезвезды, этого трудно было не заметить – ведь дельфины не носят
нижнего белья. Однако "достоинство" ухажера девушку не впечатлило.
"Уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразу
увидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося,
сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера", -
поделилась впечатлениями ведущая.
Тем не менее, самец отсек предмет своего вожделения от
группы других "самок человека" и повлек на дно. Его не смутил даже
надетый на Ирене гидрокостюм. Звезда, по ее словам, уже готова была сдаться -
но все дело испортил дрессировщик. Он объяснил Ирене, что любвеобильный самец каждую
ночь обхаживает кого-то из доверчивых купальщиц.
"А я была настроена на серьезные отношения, формат
#oneNightStand меня не привлекал, поэтому поспешила выбраться из бассейна",
– написала Понарошку в Instagram.
Телеведущая приходит к выводу, что дельфинарии – зло. "Дельфины
должны жить на свободе и вести полноценную сексуальную жизнь с французскими
туристами!", – заключила Ирена. Это намек на недавнюю историю,
рассказанную французскими СМИ. У пляжа французской деревни Ландевеннек в
Бретани появился дельфин по кличке Зафар. Он терся о лодки и не позволял
купальщикам выйти на берег. А в один из дней набросился на женщину, которая
плавала недалеко от берега. Местным властям пришлось запретить отдыхающим заходить
в воду, пока Зафар плавает поблизости.