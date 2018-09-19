Обвинения в сексуальных домогательствах теперь грозят лишить спокойствия и представителей животного мира. Известная телеведущая Ирена Понарошку вспомнила, как ее едва не изнасиловал дельфин.

Обвинения в сексуальных домогательствах теперь грозят лишитьспокойствия и представителей животного мира. Известная телеведущая ИренаПонарошку вспомнила, как ее едва не изнасиловал дельфин.Жертвой сексуального агрессора Понарошку едва не стала 15лет назад. И вот сейчас решила напомнить представительницам прекрасного пола,какие опасности их подстерегают в морях и в дельфинариях.Как-то раз, когда Ирене было 20 лет, она плавала в бассейнес дельфинами. Как вдруг один из самцов выбрал ее "любимой женой". Пословам телезвезды, этого трудно было не заметить – ведь дельфины не носятнижнего белья. Однако "достоинство" ухажера девушку не впечатлило."Уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразуувидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося,сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера", -поделилась впечатлениями ведущая.Тем не менее, самец отсек предмет своего вожделения отгруппы других "самок человека" и повлек на дно. Его не смутил даженадетый на Ирене гидрокостюм. Звезда, по ее словам, уже готова была сдаться -но все дело испортил дрессировщик. Он объяснил Ирене, что любвеобильный самец каждуюночь обхаживает кого-то из доверчивых купальщиц."А я была настроена на серьезные отношения, формат#oneNightStand меня не привлекал, поэтому поспешила выбраться из бассейна",– написала Понарошку в Instagram.Телеведущая приходит к выводу, что дельфинарии – зло. "Дельфиныдолжны жить на свободе и вести полноценную сексуальную жизнь с французскимитуристами!", – заключила Ирена. Это намек на недавнюю историю,рассказанную французскими СМИ. У пляжа французской деревни Ландевеннек вБретани появился дельфин по кличке Зафар. Он терся о лодки и не позволялкупальщикам выйти на берег. А в один из дней набросился на женщину, котораяплавала недалеко от берега. Местным властям пришлось запретить отдыхающим заходитьв воду, пока Зафар плавает поблизости.