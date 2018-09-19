Порнозвезда Сторми Дэниелс, которая прославилась рассказами о сексе с Дональдом Трампом, выпустила книгу воспоминаний Full Disclosure (Полное разоблачение). Мемуары актрисы выходят в октябре, отрывки из них публикует Guardian.

Порнозвезда Сторми Дэниелс, которая прославилась рассказами о сексе с Дональдом Трампом, выпустила книгу воспоминаний "Full Disclosure" ("Полное разоблачение"). Мемуары актрисы выходят в октябре, отрывки из них публикует Guardian.Американка пишет, что после секса с Трампом в 2006 году главными ее чувствами были ненависть к себе, стыд и отвращение. По словам Дэниелс, она была крайне разочарована размером мужского достоинства миллиардера."Он у него меньше обычного, но не катастрофически маленький. Я была страшно расстроена тем, что переспала с парнем, волосатым, будто Йети, и с детородным органом, похожим на одного из персонажей компьютерной игры про Марио", — отмечает порноактрисаПо словам Дэниелс, она с большим удивлением восприняла новость о том, что Трамп собирается баллотироваться лидеры страны от республиканцев."Я не могла в это поверить, он же никогда не хотел быть президентом", — отметила актриса.Дэниелс утверждает, что продолжала общаться с Трампом главным образом из-за того, что тот пообещал взять ее в свое телешоу "Конкурент", но в итоге так и не сдержал слова.Актриса пишет, что вскоре после старта предвыборной кампании ей начали поступать угрозы. От Дэниелс требовали молчать о связи с политиком. За день до выборов ей поступил перевод в размере 130 тысяч долларов от помощника Трампа Майкла Коэна.В настоящий момент Коэн находится под следствием. Трамп заявил, что выплата "взятки" актрисе была личной инициативой юриста, о которой он не подозревал. Коэн признал факт перечисления денег Сторми Дэниелс, не упомянув Трампа ни в одном из своих заявлений.Трамп так и не признал свою связь с Дэниэлс. Он даже подал на нее в суд, но актрису оправдали.