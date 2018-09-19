Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, рассекретила подробности интимных отношений с президентом США. Детали она подробно описала в своей книге Полное разоблачение.

СтефаниКлиффорд, известная подпсевдонимом Сторми Дэниелс, рассекретила подробности интимных отношений спрезидентом США. Детали она подробно описала в своей книге "Полноеразоблачение".Женщина утверждает, чтовступала в связь с Трампом с большим нежеланием. При этом ей приходилось преодолеватьотвращение к самой себе, чтобы пойти на секс с ним.Также порноактрисарассказала, что американского лидера "чудовищно маленький" пенис и по форменапоминает поганку. "Это был наименее впечатляющий секс из всех, которые у менябыли, но, разумеется, он так не думает", – цитирует Стефани издание TheGuardian.Кроме того, актриса фильмовдля взрослых упомянула о стрижке Дональда Трампа. Клиффордотметила, что он понимает, что его волосы нелепые, но считает, что прическа —отличительная особенность.В свою очередь адвокат порнозвезды заявила, что, несмотря наподробное описание секса с Трампом, главное в книге ее клиентки – рольсовременной женщины, не побоявшейся говорить правду власти. К слову, ранее Клиффорд уже называла секс с президентом США скучным,"как по учебнику".Клиффорд и Трамп имели сексуальные контакты в 2006-2007 годах.Ранее женщина заявила, что ей выплатили деньги, чтобы онамолчала о сексе с Трампом незадолго до выборов президента США в 2016 году. Пословам актрисы, она взяла 130 тысяч долларов от личного адвоката Трампа МайклаКоэна как "плату за молчание", потому что была обеспокоенабезопасностью своей семьи. В Белом доме эти данные назвали ложью.