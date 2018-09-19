Стефани
Клиффорд, известная под
псевдонимом Сторми Дэниелс, рассекретила подробности интимных отношений с
президентом США. Детали она подробно описала в своей книге Полное
разоблачение.
Стефани
Клиффорд, известная под
псевдонимом Сторми Дэниелс, рассекретила подробности интимных отношений с
президентом США. Детали она подробно описала в своей книге "Полное
разоблачение".
Женщина утверждает, что
вступала в связь с Трампом с большим нежеланием. При этом ей приходилось преодолевать
отвращение к самой себе, чтобы пойти на секс с ним.
Также порноактриса
рассказала, что американского лидера "чудовищно маленький" пенис и по форме
напоминает поганку. "Это был наименее впечатляющий секс из всех, которые у меня
были, но, разумеется, он так не думает", – цитирует Стефани издание The
Guardian.
Кроме того, актриса фильмов
для взрослых упомянула о стрижке Дональда Трампа. Клиффорд
отметила, что он понимает, что его волосы нелепые, но считает, что прическа —
отличительная особенность.
В свою очередь адвокат порнозвезды заявила, что, несмотря на
подробное описание секса с Трампом, главное в книге ее клиентки – роль
современной женщины, не побоявшейся говорить правду власти. К слову, ранее Клиффорд уже называла секс с президентом США скучным,
"как по учебнику".
Клиффорд и Трамп имели сексуальные контакты в 2006-2007 годах.
Ранее женщина заявила, что ей выплатили деньги, чтобы она
молчала о сексе с Трампом незадолго до выборов президента США в 2016 году. По
словам актрисы, она взяла 130 тысяч долларов от личного адвоката Трампа Майкла
Коэна как "плату за молчание", потому что была обеспокоена
безопасностью своей семьи. В Белом доме эти данные назвали ложью.