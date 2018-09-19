Новая украинская ракета РС-80 Оскол завершила очередной этап государственных испытаний. Ее тестировали на фронтовых бомбардировщиках Су-24М и, как написал на своей странице в социальной сети Facebook президент Петр Порошенко, пуски прошли успешно. Оружие подтвердило свои высокие тактико-технические характеристики.

Новая украинская ракета РС-80 "Оскол" завершила очередной этап государственных испытаний. Ее тестировали на фронтовых бомбардировщиках Су-24М и, как написал на своей странице в социальной сети Facebook президент Петр Порошенко, пуски прошли успешно. Оружие подтвердило свои высокие тактико-технические характеристики.Помимо прочего, в "Укроборонпроме" рассказали, что новая сверхзвуковая неуправляемая ракета имеет калибр 80 миллиметров, то есть аналогична еще советскому реактивному авиационному снаряду С-8. Однако дальность стрельбы у "Оскола" выше, чем у предшественника: 7 километров против 4 километров.Но тут важно отметить, что неуправляемые ракеты достаточно сильно отклоняются в полете от цели. Поэтому эффективное расстояние пуска тех же С-8 не более 2 километров. Такую же характеристику РС-80 "Укроборонпром" почему-то не разглашает.Что в "Осколе" действительно новое – это система дистанционного подрыва. То есть боевая часть ракеты детонирует в нескольких метрах над целью и засыпает ее осколками.