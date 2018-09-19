Два дня президент Украины терпел и не давал своих оценок докладу Министерства обороны России по сбитому в Донбассе малазийскому Боингу. И вот сегодня Петр Порошенко не выдержал, разразившись новыми тирадами в адрес России. Неуверенные оправдания лидера Незалежной могут свидетельствовать только об одном – согласно известной русской поговорке, Порошенко фактически сознался в том, что самолет сбили его военные.

Два дня президент Украины терпел и не давал своих оценок докладуМинистерства обороны России по сбитому в Донбассе малазийскому"Боингу". И вот сегодня Петр Порошенко не выдержал, разразившись новымитирадами в адрес России. Неуверенные оправдания лидера Незалежной могутсвидетельствовать только об одном – согласно известной русской поговорке,Порошенко фактически сознался в том, что самолет сбили его военные.На воре и шапка горит – так и хочется сказать Петру Алексеевичу,который болезненно воспринял новыефакты, озвученные российскими генералами. Казалось бы, что еще нужно выложитьна блюдечке перед Киевом, чтобы он, наконец, признался в жутком преступлении.Но нет, господин президент снова набросился на Россию.Дескать, своими заявлениями она пытается оболгать Украину перед западнымипартнерами, чтобы сломать европейскую солидарность. Ну, и как всегда, в ходпошло мощное слово "агрессор", которым украинские политики вот ужечетыре года называют Россию. А между тем, Москва никакой войны Киеву необъявляла."Агрессор использует новейшие технологии воздействия насознание граждан. Они направлены на разжигание национальной, религиознойвражды, пропаганду агрессивной войны, нарушение суверенитета, территориальнойцелостности Украины", – сказал Порошенко.А почему Россия так нехорошо себя ведет? У президента естьответ и на этот вопрос: украинский лидер полагает, что Кремль не встречаетдолжного сопротивления, что позволяет Москве расширять фронт гибридной войны."Кремль хочет уничтожить европейское единство,солидарность и идентичность. Один из способов для этого – распространениефейков об Украине", – выпалил президент.Видимо, позабыв о нескольких тысячах убитых в Донбассе своихже граждан, Порошенко хочет выйти сухим из воды. Но это вряд ли удастся: ещедавно несколько украинских политиков спрогнозировали скорый суд над президентом.Ответит он и за жертв рейса МН17, сбитого советской ракетой "Бук",переданной еще в 80-е годы в одну из воинских частей Украинской ССР.Стоит напомнить, что номер на обломках этой ракетыобнаружили голландские следователи и в мае этого года попросили Россию рассказатьо ее происхождении. Что собственно Москва и сделала два дня назад.Минобороны собрало у себя несколько десятков российских изарубежных журналистов и показало документальные подтверждения того, что ракета,сбившая "Боинг" "Малайзийских авиалиний" под Донецком 17 июля 2014 года, былаизготовлена в 1986 году на закрытом заводе в Долгопрудном.В том же году ракету отправили в воинскую частьПрикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распадаСоветского Союза ракета осталась на вооружении Украины и, согласно данным российскихвоенных, в 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовскойобласти.Выходит, что все инсинуации международной следственной группы,обвинившей Россию в то, что "Бук", из которого был сбит "Боинг", попал вДонбасс с территории России, не стоят и выеденного яйца.Мало того, на брифинге в Минобороны было показано видео,которое легло в основу обвинений против России со стороны международнойследственной группы. Наши военные посмотрели его, что называется, под микроскопоми доказали, что в оригинальную картинку быливмонтированы тягачи с российской установкой "Бук", якобыпередвигающиеся по территории Донбасса.На кадрах видеорегистратора автомобиля, движущегося потерритории Украины, действительно, запечатлен военный тягач с ракетнойустановкой. Но, проанализировав эти съемки, эксперты пришли к выводу, чтовоенную технику просто пририсовали к существующей картинке. Причем, сделали этотак топорно, что даже без подробных объяснений видно – "Бук" едет пошоссе как-то неестественно.Видимо, президенту Украины очень не понравилось сказанное ипоказанное в Москве и он серьезно занервничал. В день, когда тайное сталоявным, он демонстративно разорвал отношения с Россией, подписав указ о прекращениидействия договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами.