Во время открытия книжного форума во Львове Петр Порошенко назвал фейком заявление Министерства обороны РФ о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Боинг в 2014 году. Украинский лидер убежден, что цель таких заявлений - дискредитация Украины.

Во время открытия книжного форума во Львове Петр Порошенко назвал фейком заявление Министерства обороны РФ о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский "Боинг" в 2014 году. Украинский лидер убежден, что цель таких заявлений — дискредитация Украины."Наша обязанность — не допустить дискредитации Украины, бороться с российской пропагандой на Украине, в Европе и в мире", — цитирует Порошенко ТАСС.Накануне Минобороны России представило данные, подтверждающие, что ракета, сбившая малайзийский самолет, была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, а после отправлена в воинскую часть на территории Украины.Авиакатастрофа "Боинга-777", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 298 человек.