В Московской области на Новорижском шоссе произошло смертельное ДТП, когда фура сбила трех мужчин, стоявших на краю полосы движения рядом со сломавшимся грузовиком.

В Московской области 19 сентября на Новорижском шоссе произошло смертельное ДТП, когда фура сбила трех мужчин, стоявших на краю полосы движения рядом со сломавшимся грузовиком.Один из очевидцев изучил обстоятельства произошедшей аварии и снял ее последствия на видео: один из сбитых мужчин погиб, второй лежал без сознания, а еще один, владелец поломавшегося грузовика, оказался в состоянии описать случившиеся события.По его словам, у него в грузовике сломалась турбина — задымила. Он остановился, вышел из машины, к нему подошли помочь еще два человека. И тут произошел удар.По имеющейся информации в настоящее время на месте ДТП работают службы спасения и полицейские. Образовался дорожный затор длиною около трех километров.