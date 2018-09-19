Мэр города Ливингстона (штат Техас) умудрилась одним выстрелом убить на своем ранчо огромного аллигатора длиной более 3,6 метра и весом более 260 килограммов. К этому аллигатору у нее давний счет. Прабабушка-мстительница подозревает, что именно он утащил три года назад ее любимого пони.

Американка Джуди Кокран из штата Техас говорит, что 2018 год станет для нее незабываемым. В мае она стала мэром родного городка Ливингстона, в сентябре – прабабушкой, а намедни умудрилась одним выстрелом убить на своем ранчо огромного аллигатора длиной более 3,6 метра и весом более 260 килограммов.К этому аллигатору у нее давний счет. Старушка подозревает, что именно он утащил три года назад ее любимого пони, которого долго искали, но так и не нашли.Ранее в окрестностях ранчо ей уже попадались аллигаторы, но они были слишком мелкими для того, чтобы их можно было заподозрить в "краже" пони.Американка признается, что мясо убитого аллигатора планирует съесть, из кожи сделать сапоги, а голову убитой рептилии повесить в своем офисе. Об этом прабабушка-мстительница рассказала телеканалу USA Today.При этом она не хочет, чтобы о ней думали, как об охотнике, и не считали, что мстительница хвастается добычей.В Техасе охотиться на аллигаторов можно только в течение 20 дней в сентябре. При этом рептилия прежде, чем ее застрелят, должна быть поймана на крючок.Джуди Кокран повезло: подозреваемый в краже ее любимого пони крупный аллигатор был не только замечен, но и пойман на крючок в дни, разрешенные для охоты на рептилий.