Скандал вокруг капитана Спартака вредит команде.
Из того, что Денис Глушаков побывал с кем-то в бане, не стоило делать трагедию,
считает известный музыкант.
Скандал вокруг капитана "Спартака" вредит команде.
Из того, что Денис Глушаков побывал с кем-то в бане, не стоило делать трагедию,
считает известный музыкант.
Денису Глушакову сейчас нелегко. Конфликт капитана "красно-белых"
с тренером Массимо Каррерой, судя по всему, достиг своей кульминации – вот-вот
что-то случится, считает известный музыкант и болельщик "Спартака" Владимир
Пресняков-старший.
Пресняков напомнил, что противостояние между тренером и
капитаном команды возникло не вчера – оно началось, когда Глушаков поставил в
соцсети "лайк" обидным для Карреры стихам актера Дмитрия Назарова. Но
именно на этой неделе конфликт достиг той фазы, когда скрывать его стало
невозможно. А еще этому добавилась
история с баней.
"Что же касается сауны: дело молодое, кто ж там не
бывал в саунах. Я не поддерживаю публикацию таких видео. Надеюсь, что Денис
Глушаков еще себя покажет, но только в "Спартаке", – заявил Пресняков
изданию "МК". Музыкант опасается, что футболист уйдет из команды – а
в другой заиграет так, что болельщики "Спартака" потом будут кусать
локти.
Напомним, история с футболистом "Спартака" стала достоянием
широкой общественности после того, как кто-то слил в сеть видео, запечатлевшее
Дениса на "отдыхе" в бане с девушкой. Адвокат Глушакова утверждает,
что это просто школьная приятельница Дениса. Однако автор видео (предполагают,
что снимала супруга спортсмена Дарья), выражает сомнения в уровне социальной
ответственности этой "подруги".
Дарья заявила, что подала на развод с Денисом. Причиной, по
ее словам, стали его постоянные измены. В то же время, юристы Глушакова
объявили, что это футболист подал на развод с женой. Адвокаты утверждают, что
причина – в изменах супруги. Якобы, она спровоцировала скандал, чтобы на суде
не всплыла правда о ее собственных похождениях.