Скандал вокруг капитана Спартака вредит команде. Из того, что Денис Глушаков побывал с кем-то в бане, не стоило делать трагедию, считает известный музыкант.

Скандал вокруг капитана "Спартака" вредит команде.Из того, что Денис Глушаков побывал с кем-то в бане, не стоило делать трагедию,считает известный музыкант.Денису Глушакову сейчас нелегко. Конфликт капитана "красно-белых"с тренером Массимо Каррерой, судя по всему, достиг своей кульминации – вот-вотчто-то случится, считает известный музыкант и болельщик "Спартака" ВладимирПресняков-старший.Пресняков напомнил, что противостояние между тренером икапитаном команды возникло не вчера – оно началось, когда Глушаков поставил всоцсети "лайк" обидным для Карреры стихам актера Дмитрия Назарова. Ноименно на этой неделе конфликт достиг той фазы, когда скрывать его сталоневозможно. А еще этому добавиласьистория с баней."Что же касается сауны: дело молодое, кто ж там небывал в саунах. Я не поддерживаю публикацию таких видео. Надеюсь, что ДенисГлушаков еще себя покажет, но только в "Спартаке", – заявил Пресняковизданию "МК". Музыкант опасается, что футболист уйдет из команды – ав другой заиграет так, что болельщики "Спартака" потом будут кусатьлокти.Напомним, история с футболистом "Спартака" стала достояниемширокой общественности после того, как кто-то слил в сеть видео, запечатлевшееДениса на "отдыхе" в бане с девушкой. Адвокат Глушакова утверждает,что это просто школьная приятельница Дениса. Однако автор видео (предполагают,что снимала супруга спортсмена Дарья), выражает сомнения в уровне социальнойответственности этой "подруги".Дарья заявила, что подала на развод с Денисом. Причиной, поее словам, стали его постоянные измены. В то же время, юристы Глушаковаобъявили, что это футболист подал на развод с женой. Адвокаты утверждают, чтопричина – в изменах супруги. Якобы, она спровоцировала скандал, чтобы на судене всплыла правда о ее собственных похождениях.