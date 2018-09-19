Ракетный комплекс Сармат, танк Армата, ЗРК С-500 и истребитель Су-57, которые в ближайшее время поступят на вооружение Российской армии, уже сейчас превосходят зарубежные аналоги, но конструкторам необходимо создавать еще более совершенное оружие. Такую задачу на заседании военно-промышленной комиссии поставил Владимир Путин.

Ракетный комплекс "Сармат", танк "Армата", ЗРК С-500 и истребитель Су-57, которые в ближайшее время поступят на вооружение Российской армии, уже сейчас превосходят зарубежные аналоги, но конструкторам необходимо создавать еще более совершенное оружие. Такую задачу на заседании военно-промышленной комиссии поставил Владимир Путин. Речь шла о перспективной госпрограмме вооружений. Но не только в теории. На практике — в стрелковом центре концерна "Калашников". Путин также принял участие в торжественной церемонии освящения закладного камня главного армейского храма.Редчайшие кадры: Владимир Путин, осматривая выставку вооружения, сам берет в руки снайперскую винтовку. Мишень выставлена практически на максимальное расстояние. Стреляют снайперы, задержав дыхание и выбирая момент между ударами сердца. Видно, что Путин делает все именно так: не дыша, нажимает на спусковой крючок.Путин выстрелил пять раз и попал больше половины, отметив новейшую отечественную винтовку СВЧ 308. "Калашников" — уже не просто легендарный автомат. Концерн выпускает продукцию для гражданских. Например, первый отечественный электромотоцикл. Но главный конек гиганта – конечно, оружие.Веками в Российской армии при полках были свои священники и свои храмы. Традиции нерушимы. Первый камень в основание главного храма Вооруженных сил сегодня освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Открыть церковь планируют меньше чем через два года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне."У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства, — напоминает Владимир Путин. — Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к родине и передавать их из поколения в поколение. Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках — наш с вами святой долг".Он и стоять будет в месте, где сама земля помнит солдатский подвиг. Именно здесь, на подступах к Москве, весной 41-го они стеной стояли насмерть, чтобы не дать фашистам ворваться в столицу. Строить храм решено всем миром, на пожертвования. Президенту показывают макет. Высота — почти сто метров. Фасад будет сочетать бронзу и зеленые тона (намек на армейскую раскраску)."Находясь в экстремальной, непонятной для светских людей ситуации, воин, в первую очередь, обретает силу, обращаясь к богу, — отмечает патриарх Кирилл. — Этому учит нас исторический опыт. Создание храма здесь есть не что иное, как открытие новых возможностей для открытия духовной силы нашего воинства".О силе отечественного оружия президент говорил в парке "Патриот" на заседании военно-промышленной комиссии. Отечественная армия активно перевооружается. В войска приходит новая техника, передовая, не имеющая аналогов. Ракетный комплекс "Сармат", танк "Армата", истребитель пятого поколения Су-57. Действующая программа вооружений рассчитана до 2027 года. "В ней учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия Сирийской арабской республики, — подчеркивает президент. — В результате выполнения программы в войска должны поступить новые, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Нужно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения на будущее, которое определит облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия".Большая часть тем на совещании — под грифом "совершенно секретно". Уже после вице-премьер Юрий Борисов поделился некоторыми новостями с журналистами. "Президентом даны указания, еще раньше были даны указания усилить охрану наших баз, имеется в виду Хмеймим и Картус, — рассказал он. — В частности, концерном "Калашников" предложены технические решения, где автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий".К слову, рабочий день президента в парке "Патриот" совпал с Днем оружейника. Верховный главнокомандующий поздравил с профессиональным праздником всех работников отрасли.