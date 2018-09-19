Израильские СМИ прокомментировали крушение российского самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, произошедшее 17 сентября. Они признали, что отчасти вина лежит на Иерусалиме.

Израильские СМИ прокомментировали крушениероссийского самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, произошедшее 17сентября. Они признали, что отчасти вина лежит на Иерусалиме.Журналистиздания Haaretz отметил, что ЧПмогло быть "отчасти спровоцировано запоздалым оповещением со стороныИзраиля", а также целым рядом факторов, среди которых и несогласованностьдействий между Россией и Сирией. Газета сделала вывод, что Израиль в ближайшее время будет вынужден "публичноотдуваться за случившееся".В свою очередь Jerusalem Post пишет,что раньше реакция Москвы в адрес Иерусалима после инцидентовс участием израильской авиации не была такой жесткой. Вместе с тем,издание признает, что версия, согласно которойизраильские ВВС могли умышленно пойти на то, чтобы ввестив заблуждение сирийские силы ПВО, имеет место. Журналист приводит в подтверждениетот факт, что уведомление об ударе российской стороне пришло менее чемза минуту до атаки.Газета "Едиот Ахронот"называет версию о преднамеренной провокации Израиля необоснованной. По мнениюее автора, в инциденте виноваты сирийские правительственные войска.Опасения издания вызывают лишь слухи о возможных поставкахсирийской армии зенитных комплексов С-300, что может осложнить деятельностьизраильской авиации в регионе.Напомним, самолет Ил-20 с 15 военными на бортубыл сбит сирийскими силами ПВО над Средиземным морем. Весь экипаж погиб. Причинойудара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших цели натерритории Сирии. В Москве расценили действия Израиля как враждебные и оставилиза собой право на адекватный ответ.