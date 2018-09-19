Израильские СМИ прокомментировали крушение
российского самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, произошедшее 17
сентября. Они признали, что отчасти вина лежит на Иерусалиме.
Израильские СМИ прокомментировали крушение
российского самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, произошедшее 17
сентября. Они признали, что отчасти вина лежит на Иерусалиме.
Журналист
издания Haaretz отметил, что ЧП
могло быть "отчасти спровоцировано запоздалым оповещением со стороны
Израиля", а также целым рядом факторов, среди которых и несогласованность
действий между Россией и Сирией. Газета сделала вывод, что Израиль в ближайшее время будет вынужден "публично
отдуваться за случившееся".
В свою очередь Jerusalem Post пишет,
что раньше реакция Москвы в адрес Иерусалима после инцидентов
с участием израильской авиации не была такой жесткой. Вместе с тем,
издание признает, что версия, согласно которой
израильские ВВС могли умышленно пойти на то, чтобы ввести
в заблуждение сирийские силы ПВО, имеет место. Журналист приводит в подтверждение
тот факт, что уведомление об ударе российской стороне пришло менее чем
за минуту до атаки.
Газета "Едиот Ахронот"
называет версию о преднамеренной провокации Израиля необоснованной. По мнению
ее автора, в инциденте виноваты сирийские правительственные войска.
Опасения издания вызывают лишь слухи о возможных поставках
сирийской армии зенитных комплексов С-300, что может осложнить деятельность
израильской авиации в регионе.
Напомним, самолет Ил-20 с 15 военными на борту
был сбит сирийскими силами ПВО над Средиземным морем. Весь экипаж погиб. Причиной
удара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших цели на
территории Сирии. В Москве расценили действия Израиля как враждебные и оставили
за собой право на адекватный ответ.