Проект комфортная городская среда в действии. Власти Владимира оценили процесс благоустройства дворовых территорий. Сегодня члены приёмной комиссии во главе с Ольгой Деевой выехали на улицу Лакина. Там идут масштабные работы по асфальтированию дорог сразу в нескольких дворах. Осталась ли градоначальница довольна увиденным, узнаете прямо сейчас.
Проект комфортная городская среда в действии. Власти Владимира оценили процесс благоустройства дворовых территорий. Сегодня члены приёмной комиссии во главе с Ольгой Деевой выехали на улицу Лакина. Там идут масштабные работы по асфальтированию дорог сразу в нескольких дворах. Осталась ли градоначальница довольна увиденным, узнаете прямо сейчас.
(ул. Лакина)
Работы по благоустройству возле дома № 149 по улице Лакина начались меньше месяца назад. За это время двор изменился до неузнаваемости. Вместо ям и ухабов – новый асфальт. Поменяли бордюрный камень, для автолюбителей оборудовали парковочные места. Таким образом преобразилась территория не только возле этой пятиэтажки. Ремонт пришёл и в соседние дворы.
Вера Барышева, жительница дома № 147: "Мы очень благодарны, что обратили на наш дом внимание, мы очень благодарны". - "В каком состоянии было?" - "В безобразном состоянии. Не то что на машине проехать, пешком пройти тяжело". - "50 лет жили, ничего не делалось, а сейчас..." - "Мы очень благодарны за то, что нам сделали".
Наталья Лобова, житель дома № 145: "У нас не было асфальта, были ямы. Были старые поребрики, сейчас новая дорога красивая, ровные хорошие поребрики. Ещё ждём хороших заездов, демонтажа ям и закрытия канав".
По программе "Комфортная городская среда" для местных жителей сделана основная часть работ. Подрядчикам ещё есть над чем трудиться. В этом дворе надо демонтировать старые лавочки и поставить урны. Здесь необходимо засыпать вырытые канавы. Возле этого дома соорудить ограждение для палисадников.
"Чтобы спицы не торчали, иначе тут ребёнок запнётся. Или забетонировать, конечно, здесь буквально два ведра бетона надо". - "Просто прораб сказал, что всё будет красиво".
И если новый асфальт жители уже дождались, то вот новую детскую площадку ещё нет. Пока установлен только один элемент. Спортивная и игровая зона обязательно появятся, говорит подрядчик. Оборудование закуплено. Рабочие ждут, пока дождь закончится. В связи с непогодой и первая жалоба. Одна из жительниц говорит, что вода не уходит, а значит, во дворе теперь лужи будут. Строители успокаивают, дорога сделана под уклоном, вода уходит в овраг, а лужи - явление временное.
Рафик Мкртчан, руководитель подрядной организации: "Уклон, всё есть, вон посмотрите сами, что вода уходит. Проблем нет. А когда во время дождя люди ходят и ноги промокают, ну во время дождя так и будет, а через два часа после дождя я лично проверял: нигде вода не стоит".
В этом году в программу "Комфортная городская среда" вошли 27 дворов. На благоустройство придомовых территорий выделено 42 миллиона рублей.
Ольга Деева, глава г. Владимира: "Это мы сейчас смотрим процесс. А в процессе сейчас, естественно, есть ещё недоработки. Уже не так много по объёму, но они присутствуют. Сейчас разговариваем и со старшими по домам, и с управкомпаниями для того, чтобы нам определить, что нужно и необходимо сделать, и зачем должны следить жители, что они должны контролировать".
После того как объект сделают полностью, специальная комиссия приедет его принимать. Входят в неё представители администрации, управкомпании, а также старшие по домам. Пока акты выполненных работ не будут подписаны, деньги подрядчики не получат, говорят власть имущие. Так что в интересах самих же строителей делать всё по проекту и качественно.