Проект комфортная городская среда в действии. Власти Владимира оценили процесс благоустройства дворовых территорий. Сегодня члены приёмной комиссии во главе с Ольгой Деевой выехали на улицу Лакина. Там идут масштабные работы по асфальтированию дорог сразу в нескольких дворах. Осталась ли градоначальница довольна увиденным, узнаете прямо сейчас.

Проект комфортная городская среда в действии. Власти Владимира оценили процесс благоустройства дворовых территорий. Сегодня члены приёмной комиссии во главе с Ольгой Деевой выехали на улицу Лакина. Там идут масштабные работы по асфальтированию дорог сразу в нескольких дворах. Осталась ли градоначальница довольна увиденным, узнаете прямо сейчас.(ул. Лакина)Работы по благоустройству возле дома № 149 по улице Лакина начались меньше месяца назад. За это время двор изменился до неузнаваемости. Вместо ям и ухабов – новый асфальт. Поменяли бордюрный камень, для автолюбителей оборудовали парковочные места. Таким образом преобразилась территория не только возле этой пятиэтажки. Ремонт пришёл и в соседние дворы.Вера Барышева, жительница дома № 147: "Мы очень благодарны, что обратили на наш дом внимание, мы очень благодарны". - "В каком состоянии было?" - "В безобразном состоянии. Не то что на машине проехать, пешком пройти тяжело". - "50 лет жили, ничего не делалось, а сейчас..." - "Мы очень благодарны за то, что нам сделали".Наталья Лобова, житель дома № 145: "У нас не было асфальта, были ямы. Были старые поребрики, сейчас новая дорога красивая, ровные хорошие поребрики. Ещё ждём хороших заездов, демонтажа ям и закрытия канав".По программе "Комфортная городская среда" для местных жителей сделана основная часть работ. Подрядчикам ещё есть над чем трудиться. В этом дворе надо демонтировать старые лавочки и поставить урны. Здесь необходимо засыпать вырытые канавы. Возле этого дома соорудить ограждение для палисадников."Чтобы спицы не торчали, иначе тут ребёнок запнётся. Или забетонировать, конечно, здесь буквально два ведра бетона надо". - "Просто прораб сказал, что всё будет красиво".И если новый асфальт жители уже дождались, то вот новую детскую площадку ещё нет. Пока установлен только один элемент. Спортивная и игровая зона обязательно появятся, говорит подрядчик. Оборудование закуплено. Рабочие ждут, пока дождь закончится. В связи с непогодой и первая жалоба. Одна из жительниц говорит, что вода не уходит, а значит, во дворе теперь лужи будут. Строители успокаивают, дорога сделана под уклоном, вода уходит в овраг, а лужи - явление временное.Рафик Мкртчан, руководитель подрядной организации: "Уклон, всё есть, вон посмотрите сами, что вода уходит. Проблем нет. А когда во время дождя люди ходят и ноги промокают, ну во время дождя так и будет, а через два часа после дождя я лично проверял: нигде вода не стоит".В этом году в программу "Комфортная городская среда" вошли 27 дворов. На благоустройство придомовых территорий выделено 42 миллиона рублей.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Это мы сейчас смотрим процесс. А в процессе сейчас, естественно, есть ещё недоработки. Уже не так много по объёму, но они присутствуют. Сейчас разговариваем и со старшими по домам, и с управкомпаниями для того, чтобы нам определить, что нужно и необходимо сделать, и зачем должны следить жители, что они должны контролировать".После того как объект сделают полностью, специальная комиссия приедет его принимать. Входят в неё представители администрации, управкомпании, а также старшие по домам. Пока акты выполненных работ не будут подписаны, деньги подрядчики не получат, говорят власть имущие. Так что в интересах самих же строителей делать всё по проекту и качественно.