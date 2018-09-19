В столице Урала около железнодорожного вокзала автобус, следующий по маршруту, сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном для этого месте. От полученных травм пострадавшая скончалась, а ее родственники узнали о ее смерти из интернета.

В минувший вторник, 18 сентября, в столице Урала около железнодорожного вокзала автобус, следующий по маршруту, сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном для этого месте. За рулем автобуса находился 21-летний мужчина, его водительский стаж составляет всего 1 месяц.Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, поскольку на вокзале врача не оказалась. Очевидцы рассказывали, что непосредственно после аварии женщина была еще жива, пыталась что-то сказать и двигала конечностями.Кондуктор и водитель пытались ее перевернуть, однако свидетели уговорили их не делать этого. Врачи приехали через 15 минут и госпитализировали сбитую женщину.В больнице от полученных травм 43-летняя пострадавшая скончалась. Ее звали Дилафруз Хакимова, она приехала на заработки из Узбекистана, и в Екатеринбурге родных и близких у нее практически не было."Её все потеряли, у неё был отключён телефон" — поделилась переживаниями с местной прессой младшая сестра погибшей: "В Екатеринбурге у неё нет родственников, только подруга. Она рассказала нам, что сестру сбил автобус. Но только из новостей мы узнали, что она умерла в больнице."