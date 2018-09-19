18 сентября исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе. В честь круглой даты родители закатили двойняшкам грандиозный праздник.

18 сентября исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе. В честь круглой даты родители закатили двойняшкам грандиозный праздник.На вечеринке Гарри и Лизы отметились только самые близкие друзья. В частности, певица Жасмин привела на праздник дочь маргариту и сына Мирона, а дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина пришла в компании старшего сына Анатолия. Детей развлекали аниматоры, которые показывали фокусы, пускали мыльные пузыри, выходили на импровизированную сцену с животными.А еще гостям пела Светлана Лобода. Отметился на празднике и золотой голос России Николай Басков. Впрочем, все внимание гостей оттянула на себя Алла Пугачева. Примадонна предстала на торжестве в брючном костюме весьма экзотической леопардовой расцветки. Завершила свой образ артистка завитыми рыжими локонами.Пользователи Сети прокомментировали видео, которые в изобилии публиковали гости с торжества в социальных сетях. "Ого, прям дикая кошка", "Особенно понравился торт "Замок", с первым Юбилеем Лиза и Гарри!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Шушеру подхалимов убрать бы оттуда. И праздник удался бы еще лучше", "Как прекрасно когда рядом с тобой маленькие детки – как воздух, как сила, как энергия и любовь. Теперь понимаешь своих предков у которых были более 10 детей, а младшие как воздух всегда рядом. Максим и Алла здоровья вам и сил поднять Лизу и Гарри и увидеть еще внуков", "Взрослые не веселятся, а себя на видео снимают, ну и время (((" – высказались комментаторы.Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева преподнесли в качестве подарка на первый юбилей Гарри и Лизе клетки с хомяками и канарейками. Подразумевается, что животные привьют детям чувство ответственности и человечности.