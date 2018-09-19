Французские ученые обнаружили, что причиной смерти знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо стал золотистый стафилококк.

Французские ученые обнаружили, что причиной смерти знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо стал золотистый стафилококк.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известило агентство Франс Пресс, ссылаясь на данные средиземноморского клинического инфекционного института Марселя.Отмечается, что разгадка тайны смерти Караваджо содержалась в нескольких зубах, извлеченных из скелета художника, исследование которых привело к вышеуказанному выводу – 38-летний реформатор европейской живописи XVII века умер от сепсиса после ранения, которое он получил в драке, заключают ученые.Один из крупнейших мастеров барокко умер 18 июля 1610 года на пути из Неаполя в Тоскану​​​. Его безвременная кончина породила многочисленные версии – одни исследователи считали, что его настигли наемные убийцы, другие называли причиной смерти болотную лихорадку.