Пользователи соцсетей сочувствуют Диме Билану, попавшему в аварию на своем Ford Mustang. Поклонники пытаются помочь известному певцу справиться со стрессом, от которого артист даже охрип. Однако среди комментариев попадаются и язвительные замечания, на которые Билан реагирует весьма эмоционально.

Пользователи соцсетей сочувствуют Диме Билану, попавшему ваварию на своем Ford Mustang. Поклонники пытаются помочь известному певцусправиться со стрессом, от которого артист даже охрип. Однако среди комментариевпопадаются и язвительные замечания, на которые Билан реагирует весьмаэмоционально.Поклонники выражают свою радость по поводу того, что самБилан в аварии не пострадал. Переживать за своего кумира они начали после того, как певецсообщил, что говорит "странным голосом". Неужели их любимый артистохрип? – испугались фанаты.Однако Дима успокоил пользователей. Оказывается, после того, как Билан попал в аварию, стресс как-то подействовал на голосовые связки, и в результате он говорит"каким-то странным голосом"."От стресса немного голос осип ) нет я не кричал ,наоборот был холодного ума вчера и да и причин не было , просто говорю сегоднястранным голосом каким то ))))", – написал Билан в Instagram (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).Поклонники облегченно перевели дух и попросили артистачто-нибудь исполнить – пусть и с необычным звучанием. Певец в ответ выложилвидео с грустной мелодией.Пробились в ленту и тролли, оставившие язвительныекомментарии по поводу разбившегося в аварии Билана и состояния артиста. "@hrundels а иди-ка ты впень !!! Просто и без ошибок , бот -полиглот !", – взорвался Дима.Впрочем, тут он понимания среди своих подписчиков не нашел. "Ух и разорвало тебя тут, Дима, на ошметки в комментариях. Чего ругаться то сразу, срыв после ДТП?", – заметил один из комментаторов.Напомним, накануне появились сообщения о том, что Дима Билан разбился в аварии. Певец двигался по Ленинскому проспекту,находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент он не справился суправлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью,никто не пострадал. В правоохранительных органах отметили, что Билан был трезви не стал отрицать своей вины.Чуть позже с комментариями об аварии выступил и сам Билан. На своейофициальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовалвидео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со скоростью40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую на светофоре. Каксообщил артист, он договорился с пострадавшей стороной "полюбовно и позакону".