16 сентября после ужина в ресторане Prezzo пострадали 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж-британец, бизнесмен Алекс Кинг.

16 сентября после ужина вресторане Prezzo пострадали 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж-британец,бизнесмен Алекс Кинг.По словам россиянки, онис мужем арендовали дом неподалеку от Солсбери, собираясь позже отправиться кЮжному побережью Британских островов. Они решили поужинать в пиццерии, недалекоот которой стало плохо экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипаль и его дочери Юлии."Я засмеялась и сказала: "Я надеюсь, что мы неотравимся", – цитирует российскую модель The Sun. Она рассказала, что заказала пиццу, а ее муж –морского окуня, овощи и картофель. Также они пили белое вино.Во время ужина Алексустало плохо, он вышел в туалет. Россиянка нашла его на полу с пеной у рта.Вскоре Анне тоже стало плохо. Примечательно,что в случившемся Шапиро винит Россию. Дело в том, что она является дочерьювысокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из России вЛондон.Анна Шапиро родилась вНижнем Новгороде, в 2006 году получила гражданство Израиля. В 2008 году Шапиро девушкапереехала в Лондон.Напомним, Великобританиявинит в отравлении Скрипалей Россию. Как заявила в марте премьер-министр страныТереза Мэй, Москва несет ответственность либо за применение химоружия, либо заутерю контроля над ним. 5 сентября Лондон назвал имена предполагаемыхотравителей – Александр Петров и Руслан Боширов. В российском МИДе заявляют,что устали от постоянных публикаций фейков Лондоном. А дело Скрипалей назвалилиповым.