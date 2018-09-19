16 сентября после ужина в
ресторане Prezzo пострадали 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж-британец,
бизнесмен Алекс Кинг.
16 сентября после ужина в
ресторане Prezzo пострадали 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж-британец,
бизнесмен Алекс Кинг.
По словам россиянки, они
с мужем арендовали дом неподалеку от Солсбери, собираясь позже отправиться к
Южному побережью Британских островов. Они решили поужинать в пиццерии, недалеко
от которой стало плохо экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипаль и его дочери Юлии.
"Я засмеялась и сказала: "Я надеюсь, что мы не
отравимся", – цитирует российскую модель The Sun. Она рассказала, что заказала пиццу, а ее муж –
морского окуня, овощи и картофель. Также они пили белое вино.
Во время ужина Алексу
стало плохо, он вышел в туалет. Россиянка нашла его на полу с пеной у рта.
Вскоре Анне тоже стало плохо. Примечательно,
что в случившемся Шапиро винит Россию. Дело в том, что она является дочерью
высокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из России в
Лондон.
Анна Шапиро родилась в
Нижнем Новгороде, в 2006 году получила гражданство Израиля. В 2008 году Шапиро девушка
переехала в Лондон.
Напомним, Великобритания
винит в отравлении Скрипалей Россию. Как заявила в марте премьер-министр страны
Тереза Мэй, Москва несет ответственность либо за применение химоружия, либо за
утерю контроля над ним. 5 сентября Лондон назвал имена предполагаемых
отравителей – Александр Петров и Руслан Боширов. В российском МИДе заявляют,
что устали от постоянных публикаций фейков Лондоном. А дело Скрипалей назвали
липовым.