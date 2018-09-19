Российский военный, числившийся погибшим в катастрофе Ил-20 в Сирии, оказался жив и здоров. Офицера ошибочно включили в список погибших.

Российский военный, числившийся погибшим в катастрофе Ил-20в Сирии, оказался жив и здоров. Офицера ошибочно включили в список погибших.После публикации списка погибших при крушении российскогосамолета в Сирии, жена Андрея Сергеенкова вышла на связь с журналистами исообщила, что ее мужа не было на борту Ил-20. 35-летний офицер, действительно, отбыл в командировку в Сирию в конце августа,он служит на авиабазе Хмеймим.Татьяна Сергеенкова сообщила "Комсомольской правде",что ее мужа на борту сбитого самолета его не было. "Эта информация стопроцентная,как я ее получила, сказать не могу. На Ил-20 мой муж никогда не летал", -сказала жена офицера.Не исключено, что вместо Андрея Сергеенкова в спискахпогибших должен был быть указан его однофамилец с другим именем. Эта информациясейчас уточняется.Напомним, что 17 сентября российский военный самолет радиоразведкиИл-20 был сбит так называемым дружественным огнем: сирийские силы ПВОперепутали его с израильскими истребителями F-16. Они в это же время наносилиудары по базам Хезболлы в Латакии.Израиль предупредил российских военных за минуту до своейоперации и по сути подставил Ил-20 под ракетный удар. В результате погибли 15российских военнослужащих. В Минобороны России отметили, что израильскиесамолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как их пилоты не могли невидеть заходящий на посадку российский Ил-20.В Москве расценивают провокационные действия Израиля каквраждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, заявилив военном ведомстве. В свою очередь президент Путин назвал случившиеся цепьютрагических случайностей.