Российский военный, числившийся погибшим в катастрофе Ил-20
в Сирии, оказался жив и здоров. Офицера ошибочно включили в список погибших.
Российский военный, числившийся погибшим в катастрофе Ил-20
в Сирии, оказался жив и здоров. Офицера ошибочно включили в список погибших.
После публикации списка погибших при крушении российского
самолета в Сирии, жена Андрея Сергеенкова вышла на связь с журналистами и
сообщила, что ее мужа не было на борту Ил-20. 35-летний офицер, действительно, отбыл в командировку в Сирию в конце августа,
он служит на авиабазе Хмеймим.
Татьяна Сергеенкова сообщила "Комсомольской правде",
что ее мужа на борту сбитого самолета его не было. "Эта информация стопроцентная,
как я ее получила, сказать не могу. На Ил-20 мой муж никогда не летал", -
сказала жена офицера.
Не исключено, что вместо Андрея Сергеенкова в списках
погибших должен был быть указан его однофамилец с другим именем. Эта информация
сейчас уточняется.
Напомним, что 17 сентября российский военный самолет радиоразведки
Ил-20 был сбит так называемым дружественным огнем: сирийские силы ПВО
перепутали его с израильскими истребителями F-16. Они в это же время наносили
удары по базам Хезболлы в Латакии.
Израиль предупредил российских военных за минуту до своей
операции и по сути подставил Ил-20 под ракетный удар. В результате погибли 15
российских военнослужащих. В Минобороны России отметили, что израильские
самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как их пилоты не могли не
видеть заходящий на посадку российский Ил-20.
В Москве расценивают провокационные действия Израиля как
враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, заявили
в военном ведомстве. В свою очередь президент Путин назвал случившиеся цепью
трагических случайностей.