Плавучий док получил серьезные повреждения и частично затонул в результате обрушения крана на Славянском судоремонтом заводе в Приморском крае. Моряки сняли на видео момент падения.

Плавучий док получил серьезные повреждения и частично затонул в результате обрушения крана на Славянском судоремонтом заводе в Приморском крае, сообщает Prim.News. Моряки сняли на видео момент падения.Инцидент произошел днем 19 сентября в Хасанском районе, когда в доке находились два судна. По словам очевидцев, один из пароходов "не отцентровали", и он завалился, накренив и док. Когда угол наклона достиг критической величины, с места тронулись башенные краны. Один из них опрокинулся, переломив док пополам, второй сохранил вертикальное положение.По предварительным данным, никто из рабочих не пострадал, поскольку крановщицы после предупреждения с земли быстро спустились вниз.Сам док частично ушел под воду, но, как отметили моряки, "он все равно был старым, а руководство верфи планировало покупать новый". Кроме того, повреждения получил и прибывший на ремонт теплоход "Геленджик".