Многие поклонники продюсера Максима Фадеева уверены, что первым его проектом была главная певица второй половины 90-х Линда. Как оказалось, еще до этого музыкальный менеджер курировал таинственную брюнетку.

Многие поклонники продюсера Максима Фадеева уверены, чтопервым его проектом была главная певица второй половины 90-х Линда. Какоказалось, еще до этого музыкальный менеджер курировал таинственную брюнетку.Девушку звали Лариса Смелова и она была возлюбленной СергеяКислова, владельца "Студии 8", на которой записывался Фадеев. Хозяин звукозаписывающегоателье свел свою фаворитку с будущим звездным продюсером.Кислов познакомился девушкой в 1991 году в коридоре Свердловскойконсерватории. Смелова не смогла сдать последний вступительный экзамен игорько плакала. Владелец студии решил помочь красотке и организовал ейпоступление.Девушка еще раз прошла испытания и не этот раз успешно. "Когдаона сдавала экзамен, мы с Витей Зайцевым сидели в его студии. Выход из нее былна сцену зала, где, в общем-то, и проходил экзамен. И вдруг слышим: вокальнаяпартия, классно звучит голос. И мы между собой говорим: "Голос потрясающий.Девушка, скорее всего, в теле, с пышными формами!" Выглядываем: а поет Лариска.Она маленькая, ростом 164 см, весит не больше 50 кг", – вспоминает Кислов.Сергей понял, что из Ларисы можно сделать звезду. Он решилвложить деньги в ее раскрутку. Смелова получила псевдоним Лора, а ее личнымпродюсером стал начинающий композитор Фадеев.Эта работа буквально спасла семью Максима от голоднойсмерти. "Помню, что его первая жена Галя сидела у меня в кабинете. И она мнеговорит: "Ну, что делать? Денег он не зарабатывает. Я мою полы в подъезде. Наэти деньги и живем. Если сегодня помою, мы поедим. Не помою – не поедим", -вспоминает хозяин студии звукозаписи.Сергей предложил Фадееву создать альбом для Лоры. Продюсернаписал музыку ко всем песням девушки. Пластинка вместила в себя 10 треков иполучила название "Мадам Париж". К сожалению, певица пропала со сцены сразупосле выхода первого "сольника". Она вышла замуж и уехала в Грецию. Однакоблагодаря Лоре у Фадеева появились первые деньги и нужные связи, которыми он с умомвоспользовался и сделал головокружительную карьеру. Об этом сообщаетинтернет-портал "Щи".Добавим, что сейчас Фадеев ведет несколько популярных проектов, также он всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткий срок он экстремально похудел – на 61 килограмм.