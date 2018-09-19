Биологи выяснили, как крошечные самки мух-толкунчиков заставляют обратить на себя внимание противоположный пол.

Самки насекомых семейства толкунчиков привлекают своих партнёров большими надувными мешочками и волосатыми ногами. Как выяснили канадские учёные, именно такие представительницы прекрасного пола являются настоящим эталоном красоты для самцов.Мухи-толкунчики во время брачного полёта устраивают настоящие танцы: насекомые перед спариванием собираются в небольшие группы, а отдельные особи совершают в этих роях быстрые зигзагообразные движения, при которых важную роль играют потоки воздуха.Примечательно, что такие группы всегда состоят либо исключительно из самцов, либо исключительно из самок, и к ним время от времени подлетают представители противоположенного пола. Спаривание происходит налету.Собственно, по этой причине в англоязычной литературе толкунчиков называют "dance flies", что можно дословно перевести как "танцующие мухи".Казалось бы, специалисты уже досконально изучили размножение толкунчиков. Но так может показаться лишь на первый взгляд.Розалинда Мюррей (Rosalind Murray) и её коллеги из Университета Торонто, Миссиссауга, недавно выяснили, на что идут самки толкунчиков вида Rhamphomyia longicauda ради привлечения партнёра во время подобных танцев.Перед тем, как стать частью роя, представительницы прекрасного пола вдыхают как можно больше воздуха, дабы надуть мешочки вдоль брюха. Таким образом, их тела начинаю выглядеть чуть больше обычного.Кроме того, самки держат ноги параллельно брюху: благодаря волосоподобным перистым чешуйкам, расположенным вдоль их лап, самки начинают выглядеть больше своих потенциальных женихов."Самки похожи на крошечные вертолёты, находящиеся внутри общего роя. Самцы оценивают самок, после чего они спариваются", — говорит Мюррей.Не менее важную роль играет и выбор позиции. По всей видимости, наиболее выгодное положение – в центре роя. Как говорят учёные, отчасти причина в том, что на "периферии" может возникнуть опасность в виде пауков.Специалисты выяснили, что самцы находят самок с большими мешками в три раза более привлекательными, чем с маленькими. Если же невеста не выделилась подобной деталью, то выигрывает та, чьи лапки оказались более "волосатыми".По мнению учёных, мешочки больше привлекают самцов, поскольку самки стали использовать подобный приём недавно. Более того, не так много видов толкунчиков обладают подобными мешочками."Обычно вы видите самцов, таких как павлинов, с каким-либо украшениями", — говорит Мюррей, напоминая, что в природе самки редко полагаются на такие вещи, чтобы привлечь партнёра. (К слову, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об опасности подобных различий между полами).Так по какой же причине самки этих насекомых начинают прилагать усилия ради привлечения партнёра? Как предполагают авторы работы, в результате своих усилий самки кажутся более пригодными для продолжения рода, по этой причине самцы считают их отличным выбором.Специалисты также поясняют, что зачастую самки спариваются не один раз. Возможно, насекомые стремятся привлечь самцов, чтобы получить дополнительную пищу, позволяющую им производить больше яиц, говорит Мюррей.Дело в том, что каждый самец, присоединяющийся к брачному танцу, приходит со свадебным подарком – едой. Обычно такими угощениями являются другие насекомые или даже самцы того же вида."Предположение о том, что самки используют мошеннические сигналы для привлечения самцов, переворачивает с ног на голову многие модели выбора партнёра", — заключает Девин Арбетнот (Devin Arbuthnott) из Университета Британской Колумбии.Результаты исследования представлены в научном издании Proceedings of the Royal Society B.Добавим, что авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее уже рассказывали о других любопытных способах привлечения партнёра. Например, биологи нашли самок лягушек, поющих серенады своим избранникам.Также напомним и о других удивительных любовных ритуалах животных: африканские певчие птички в брачном танце исполняют невидимую "чечётку", а самцы птиц готовы съесть яд для того, чтобы привлечь самку.