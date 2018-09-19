Вертикальный взлет - так называется новый детский технопарк, который заработал в столице. Школьников обещают знакомить с техническими профессиями будущего. Это уже 14-й по счету учебный центр, где дети могут получать знания за рамками школьной программы и встречаться с возможными работодателями.

"Вертикальный взлет" — так называется новый детский технопарк, который заработал в столице. Школьников обещают знакомить с техническими профессиями будущего. Это уже 14-й по счету учебный центр, где дети могут получать знания за рамками школьной программы и встречаться с возможными работодателями.Первое занятие, а пятиклассники уже думают о своих будущих открытиях. Дымящиеся колбы, взрывы — знакомство с наукой производит неизгладимое впечатление. Химические формулы и законы физики здесь изучают не по учебникам. Их в прямом смысле слова можно увидеть и даже потрогать."Мы разбираем структуру химических элементов на наших уроках. Например, мы выяснили, что можно сделать с кислородом: услышать, почувствовать, взять в руки и на вкус его попробовать", — говорит Вадим Ленский, преподаватель физико-химических наук.За партами будущие инженеры и проектировщики: задача непростая — всего за несколько часов из мельчайших деталей собрать настоящего робота."Развивается моторика рук. Ребенок начинает познавать сами детали, чтобы потом он начал работать с конструктором. После того, как собирается робот, мы начинаем его программировать", — рассказывает Руслан Семенов, преподаватель робототехники.В конце обучения ребятам предстоит создать и защитить свой научный проект. Экзамен будут принимать будущие работодатели — ведущие компании Москвы и области. 11-летний Алеша, кажется, уже готов. Уверен, что его миссия — помогать людям и менять жизнь к лучшему.- Я бы хотел сделать робота, который будет бороться с врагами, бандитами и помогать полицейским.Не менее трудной оказалась и профессия художников-аниматоров. Свой первый мультфильм школьники создавали часами. В этой комнате можно освоить любую профессию виртуально. Например, ребята с помощью 3D-очков перевоплощаются в шеф-поваров. Происходит почти все по-настоящему. Готовят блюда по реальным рецептам.Технопарк "Вертикальный взлет" разделен на несколько зон. В синей проходят занятия по информационным технологиям, здесь готовят проектировщиков, кибертехников. Желтая -промышленный дизайн. В оранжевой учатся будущие архитекторы виртуального пространства. Ученики должны пройти все три базы и освоить азы каждой специальности."Вертикальный взлет" — это стремление ввысь, развитие, взлет, постоянное самосовершенствование. Обучение компетенциям по высокодоходным профессиям будущего", — объясняет Виталий Просвирин, руководитель детского технопарка "Вертикальный взлет".Программа обучения рассчитана на школьников с 5 по 11 классы. Попасть в школу профессий будущего можно без всякой подготовки и экзаменов.