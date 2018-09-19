Сезон простуд приближается. В области зафиксирован первый всплеск респираторных заболеваний. К чему стоит готовится? Какого гриппа ждать? И не поздно ли ещё от него сделать прививку? Об этом сегодня говорим с заместителем начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Ольгой Моисеевой.
Сезон простуд приближается. В области зафиксирован первый всплеск респираторных заболеваний. К чему стоит готовится? Какого гриппа ждать? И не поздно ли ещё от него сделать прививку? Об этом сегодня говорим с заместителем начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Ольгой Моисеевой.