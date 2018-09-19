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<a href="http://33live.ru/novosti/19-09-2018-shkoly-iz-za-vspleska-prostudy-zakryvat-ne-budut.html" target="_blank">Школы из-за всплеска простуды закрывать не будут</a> - Сезон простуд приближается. В области зафиксирован первый всплеск респираторных заболеваний. К чему стоит готовится? Какого гриппа ждать? И не поздно ли ещё от него сделать прививку? Об этом сегодня говорим с заместителем начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Ольгой Моисеевой.