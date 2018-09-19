О назначениях в московском правительстве мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте. На нем он назвал список своих заместителей. Новость номер один: на другую работу из московского правительства переходит Леонид Печатников.

О назначениях в московском правительстве мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте. На нем он назвал список своих заместителей. Новость номер один: на другую работу из московского правительства переходит Леонид Печатников.Сергей Собянин подчеркнул, что Печатников замечательный доктор и практичный человек, но чиновничья работа ему не по душе. При этом мэр Москвы подчеркнул, что при Печатникове прошли самые сложные и болезненные, но необходимые изменения в московском здравоохранении, которые позволили создать мощные многофункциональные клиники.Новость два: заместителем Собянина стал новый в мэрии человек – Владимир Ефимов. Он будет главой департамента по экономике города.В остальном произошли перестановки. Наталья Сергунина возглавила аппарат московского правительства. Она будет также курировать вопросы культуры, туризма и развития предпринимательства. Анастасия Ракова станет заниматься проблемами социальной политики.Свои основные направления деятельности сохранили Марат Хуснуллин, Петр Бирюков, Александр Горбенко и Максим Ликсутов.18 сентября 2018 года после перевыборов Сергей Собянин вновь вступил в должность столичного градоначальника. Одним из первых его распоряжений стала отставка правительства Москвы.