Компания Sony анонсировала уменьшенную модель игровой приставки 1-го поколения — PlayStation Classic. Миниатюрная версия на 45% компактнее своей предшественницы, обладает HDMI-входом для подключения к телевизору и поставляется с 20 ретро-играми, определившими свои жанры (включая Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms).

Компания Sony анонсировала уменьшенную модель игровой приставки 1-го поколения — PlayStation Classic. Миниатюрная версия на 45% компактнее своей предшественницы, обладает HDMI-входом для подключения к телевизору и поставляется с 20 ретро-играми, "определившими свои жанры" (включая Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms).Релиз новинки намечен на 3 декабря, говорится в официальном блоге Sony. В США PlayStation Classic в комплекте с двумя полноразмерными контроллерами, кабелями USB и HDMI будет продаваться за $99,99.С CD-дисками, как первая PlayStation, "классическая" модель несовместима. Игры, записанные на "виртуальных" носителях, меняются по нажатии на кнопку Open.Первая PlayStation вышла в 1994 году. Инновационная на тот момент приставка позволяла обрабатывать 3D-графику в режиме реального времени. Она стала первой в истории видеоигр консолью, разошедшейся тиражом в 100 миллионов штук по всему миру.Sony — не первая за последнее время компания, перезапустившая легендарную консоль. Два года назад японская Nintendo начала продажи Famicom Mini — мини-версии легендарной консоли Famicom, вышедшей в 1983 году. В странах бывшего СССР NES больше известна как Dendy — под этим нелегальным брендом клон Famicom третьего поколения обрел широкую популярность на постсоветском пространстве.”Sony: PlayStation 5 придется ждать еще три года читайте такжеНа ретроконсоль Nintendo предустановлено примерно 30 игр. В частности, на ней можно поиграть в такие хиты, как Donkey Kong, Pac-Man, Balloon Fight, Ice Climber, Super Mario Bros и The Legend of Zelda.