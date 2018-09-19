Женщина, убиравшая в квартире потерпевшей и имевшая доступ к ее вещам, похитила ювелирные украшения на сумму около 1 млн рублей...

Сотрудником уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержана 46-летняя приезжая, подозреваемая в краже ювелирных украшений.В дежурную часть обратилась 46-летняя жительница столицы с заявлением о краже. По словам потерпевшей, из ее квартиры на 1-й улице Машиностроения были похищены ювелирные изделия на сумму около 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции задержал подозреваемую на улице Строителей. Ею оказалась уборщица потерпевшей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18