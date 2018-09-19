Мужчина рассказал, что, находясь в одном из кафе на улице Сретенка, он обнаружил пропажу своего кошелька...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в краже кошелька», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что, находясь в одном из кафе на улице Сретенка, он обнаружил пропажу своего кошелька. Материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Профсоюзной улице. Установлено, что девушка воспользовалась тем, что молодой человек отвлекся, вытащила кошелек из кармана его брюк и скрылась с места происшествия.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60