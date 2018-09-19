В 2015 году звезде комедийных сериалов Универ и СашаТаня Андрею Гайдуляну поставили страшный диагноз – лимфома. Артист рассказал о том, как узнал о болезни, что чувствовал тогда, и как справился с недугом.

В 2015 году звезде комедийных сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрею Гайдуляну поставили страшный диагноз – лимфома. Артист рассказал о том, как узнал о болезни, что чувствовал тогда, и как справился с недугом.Андрей Гайдулян находился в Кишиневе, когда узнал о своей смертельно опасной болезни. Причем, по словам артиста, он регулярно проезжал мимо онкологической поликлиники и с сожалением представлял, что ощущают люди, стоящие там в очередях. "На следующий день, когда получил результаты обследования, я стоял в той самой очереди", – сообщил актер.Вначале Андрей не мог поверить. что это все происходит с ним. Затем ему стало "очень страшно". "На полном серьезе могу сказать, что тогда мне в голову пришла мысль, что на том свете собралась неплохая компания из интересных людей, лучшие из нас уже там. Конечно, в такие минуты все вокруг становится настоящим. Ты просто стоишь перед Богом и понимаешь, что вот здесь поступал хорошо, а тут плохо, перестаешь себя обманывать и начинаешь прямо смотреть на все вещи", – цитирует Андрея Гайдуляна .Актер старательно скрывал свой недуг от общественности, однако ушлые репортеры все равно разнюхали, что к чему. Более того, журналисты приходили к актеру в палату и пытались снимать его скрытой камерой. "Я просил этого не делать, но он не унимался, пытался расспрашивать. Просто поросенок. Как можно столь бесцеремонно себя вести в такой момент?" – задал риторический вопрос артист.Из-за пристального внимания СМИ (и не только) Гайдулян уехал лечиться в Германию. По признанию актера, тогда он был совсем не мужественным. "Ежедневные нервные срывы, слезы, чего скрывать. Видел, как в больницах огромные мужики-спецназовцы ломались и плакали как девочки", – рассказал Андрей.Однако в какой-то момент актер устал от своих срывов и истерик и начал "верить, во что бы то ни стало". А еще артист стал посещать церковь. "Это, безусловно, спасало, помогало. Наверное, в какой-то момент начал отчаянно верить, просить и молиться об исцелении", – поведал актер.К счастью, Андрей смог победить рак. Болезнь изменила его. Он объяснил: "Я стал улучшенным собой. Хотелось бы в это верить. Я начал возвращаться к себе, перестал обманываться. Ты меняешься в корне, понимаешь, чего надо бояться, а чего нет, все становится в жизни более конкретным, прямым, ты определяешься в своих целях, намерениях".