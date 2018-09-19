По предварительным данным за период функционирования игрового процесса ежемесячный незаконный доход фигурантов составлял не менее 100 миллионов рублей...

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве и Управлением «К» СЭБ ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии ликвидировано преступное сообщество, участники которого с 2016 года занимались организацией незаконного игорного бизнеса на территории столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Свою противоправную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы, где осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования.По данным фактам Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».В результате спецоперации правоохранительных органов задержаны 47 подозреваемых, в том числе организатор преступного сообщества. При проведении 80 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела. В отношении 53 задержанных лиц проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности к деятельности преступного сообщества.В преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены ОПС не знали руководителей, связь с которыми осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров, роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц.По предварительным данным за период функционирования игрового процесса ежемесячный незаконный доход фигурантов составлял не менее 100 миллионов рублей.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93