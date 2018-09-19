Полиция Москвы ищет преступника, открывшего стрельбу на юге столицы.

Полиция Москвы ищет преступника, открывшего стрельбу на юге столицы.Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в правоохранительных органах Москвы.По словам собеседника агентства, нападение произошло на пересечении Хлебозаводского проезда и Каширского шоссе, где злоумышленник ранил человека, а затем сел в Mercedes и скрылся с места происшествия.В данное время на месте преступления работают сотрудники полиции. Проводятся оперативные мероприятия по розыску и задержанию стрелявшего.