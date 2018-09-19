Действующий губернатор записала видеообращение к избирателям
Действующий губернатор записала видеообращение к избирателям
За несколько дней до второго тура выборов губернатора Владимирской области Светлана Орлова
записала видеообращение, чтобы быть услышанной избирателями. Пост с посланием владимирцам появился .
В своем заявлении Светлана Орлова
признает допущенные ошибки и просит поддержки во втором туре. По ее словам, итоги первого тура стали неожиданностью.
«Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заинтересован в развитии области. А это все вы, жители», - сказала губернатор.
Кроме этого, Светлана Орлова
выступила с новой инициативой – созданием проекта «Народное решение».
«Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное участие в управлении областью, в жизни каждого поселка, малого или большого города. Мы будем работать по‑новому, и для этого необходимо, чтобы в нашу команду приходили новые люди. И таких достойных, честных, профессиональных людей в нашей области очень много», - говорится в обращении.
Напомним, что второй тур выборов пройдет 23 сентября. Должность главы региона достанется либо действующему губернатору от «Единой России» Светлане Орловой, которая набрала 36,42% голосов, либо кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, набравшему 31,19%. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее число голосов избирателей.