После публикации интервью телеведущего и актера Дмитрия Нагиева
на YouTube-канале вДудь многим стала интересна его личная жизнь. Особенно
поклонников заинтересовал сын Нагиева – Кирилл.
После публикации интервью телеведущего и актера Дмитрия Нагиева
на YouTube-канале "вДудь" многим стала интересна его личная жизнь. Особенно
поклонников заинтересовал сын Нагиева – Кирилл.
Дмитрий обсуждал с ведущим шоу Юрием
Дудем минусы актерской профессии. В этой части видео был вскользь упомянут сын Нагиева.
"Как часто у вас спрашивают, ради чего вы все это делаете?" – поинтересовался интервьюер у актера. "Сын в основном спрашивает старший. Хм,
ну…Кирилл, то есть", – с улыбкой поправил сам себя Дмитрий и продолжил
разговор.
Поклонников очень смутило, что телеведущий назвал единственного
отпрыска "старшим". Они сразу заподозрили существование еще одного, "младшего"
.
Многие тут же вспомнили, что в 2015 году в СМИ ходили слухи,
что актер счастлив в браке с некой девушкой и более того, избранница подарила
звезде еще одного наследника. Отметим, что до этого интервью Нагиева у Дудя об этой
истории даже не вспоминали.
Добавим, Кириллу Нагиеву 29 лет. Он появился в браке
телеведущего с актрисой Алисой Шер. Супруги развелись, когда мальчику было
всего 12 лет. Судя по всему, артистке совместная жизнь с шоуменом была не в
радость. За несколько лет до развода она написала книгу "Я была женой Дмитрия
Нагиева", а после – "Как никогда не выйти замуж. Вредные советы экс-жены Дмитрия
Нагиева".
Отметим, что после интервью Нагиева у Дудя Кирилл никак не проявил
себя в Сети, хотя многие ждали от него какой-нибудь комментарий. Зато он заговорил о своей
девушке, которую до этого не "светил" в своем микроблоге.
В своем Instagram он молодой мужчина опубликовал снимок
красивой девушки, сидящей на краю обрыва. "Я
тебя люблю", – кратко написал под снимком.