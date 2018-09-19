После публикации интервью телеведущего и актера Дмитрия Нагиева на YouTube-канале вДудь многим стала интересна его личная жизнь. Особенно поклонников заинтересовал сын Нагиева – Кирилл.

После публикации интервью телеведущего и актера Дмитрия Нагиевана YouTube-канале "вДудь" многим стала интересна его личная жизнь. Особеннопоклонников заинтересовал сын Нагиева – Кирилл.Дмитрий обсуждал с ведущим шоу ЮриемДудем минусы актерской профессии. В этой части видео был вскользь упомянут сын Нагиева."Как часто у вас спрашивают, ради чего вы все это делаете?" – поинтересовался интервьюер у актера. "Сын в основном спрашивает старший. Хм,ну…Кирилл, то есть", – с улыбкой поправил сам себя Дмитрий и продолжилразговор.Поклонников очень смутило, что телеведущий назвал единственногоотпрыска "старшим". Они сразу заподозрили существование еще одного, "младшего"Многие тут же вспомнили, что в 2015 году в СМИ ходили слухи,что актер счастлив в браке с некой девушкой и более того, избранница подарилазвезде еще одного наследника. Отметим, что до этого интервью Нагиева у Дудя об этойистории даже не вспоминали.Добавим, Кириллу Нагиеву 29 лет. Он появился в бракетелеведущего с актрисой Алисой Шер. Супруги развелись, когда мальчику быловсего 12 лет. Судя по всему, артистке совместная жизнь с шоуменом была не врадость. За несколько лет до развода она написала книгу "Я была женой ДмитрияНагиева", а после – "Как никогда не выйти замуж. Вредные советы экс-жены ДмитрияНагиева".Отметим, что после интервью Нагиева у Дудя Кирилл никак не проявилсебя в Сети, хотя многие ждали от него какой-нибудь комментарий. Зато он заговорил о своейдевушке, которую до этого не "светил" в своем микроблоге.В своем Instagram он молодой мужчина опубликовал снимоккрасивой девушки, сидящей на краю обрыва. "Ятебя люблю", – кратко написал под снимком.