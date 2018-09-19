В прямом эфире новостей на канале Москва 24 телеведущий проехался по Ольге Бузовой. Причиной издевки стали слова женщины о ее идеальном отдыхе и отключении мозга.

В прямом эфире новостей на канале "Москва 24" телеведущий "проехался" по Ольге Бузовой. Причиной издевки стали слова женщины о ее идеальном отдыхе и "отключении мозга".Репортаж был посвящен отдыху отечественных знаменитостей. Журналистка спросила у Ольги Бузовой: "Идеальный отдых это какой? Самый лучший в вашей жизни?" Поющая ведущая не замедлила с ответом. "Его еще не было. Все впереди. Идеальный отдых это когда я могу позволить себе отключить мозг", – призналась телебрюнетка.Затем прозвучал ехидный смех и голос ведущего за кадром произнес: "Такое ощущение, что вы, Ольга, всегда отдыхаете". Этой репликой ведущий не ограничился. "Мне вот интересно, Ольга Бузова, она специально это говорит или это случайно у нее появляются такие фразы?" – задал риторический вопрос телеведущий.Далее он процитировал Ольгу Бузову. "Мне надо отключить свой мозг"... Ну, это же просто... Она будто вкладывает нам в уста предметы для троллинга. Ну, ее невозможно не троллить, когда она говорит: "Мне надо отключить свой мозг", – объяснил ведущий.Отметим, что в Сети довольно бурно отреагировали на этот эфир. Причем много гневных отзывов получил именно ведущий. На сей раз интернет-пользователи, которые обычно довольно часто скептически и даже агрессивно высказывались относительно умственных, вокальных и прочих способностей Ольги Бузовой, встали на ее защиту."телеведущий жесткий. и это на телеканале Москва24 такое днище пробивают) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я одна это слышу??? Ну вообще перебор", "А с каких пор разрешена оценка журналистами чужого поведения на общественном телевидении ???", "не фанат Бузовой, но в этот раз ей врезали ощутимо, даже жалко ее", – прокомментировали возмущенные пользователи Сети.