Россиянин Михаил Южный сумел выйти в следующий раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов St. Petersburg Open. В первом круге он праздновал победу над боснийцем Мирзой Башичем со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Соперники провели на корте 1 час 35 минут.

Россиянин Михаил Южный сумел выйти в следующий раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов St. Petersburg Open. В первом круге он праздновал победу над боснийцем Мирзой Башичем со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Соперники провели на корте 1 час 35 минут.Уже известен соперник Южного во втором раунде. Им стал испанец Роберто Баутиста-Агут, который посеян на турнире под пятым номером.Напомним, что российский теннисист ранее объявил о завершении карьеры после окончания St. Petersburg Open.