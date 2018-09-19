В общей сложности в регионе будет изготовлено около 1,13 млн бюллетеней

В общей сложности в регионе будет изготовлено около 1,13 млн бюллетенейТерриториальные избирательные комиссии (ТИК) начали получать бюллетени проведения повторного голосования на выборах губернатора Владимирской области, сообщает .По словам заместителя председателя избирательной комиссии Владимирской области Сергей Канищева, бюллетени для повторного голосования изготавливал не облизбирком, а территориальные избиркомы. При этом бюллетени абсолютно одинаковые, каждый ТИК принимает их напрямую.Территориальные избирательные комиссии в общей сложности получат около 1,13 млн бюллетеней, защищенных сеткой зеленого цвета.Напомним, что на второй тур выборов губернатора было . Эти деньги предназначены для оплаты труда водителей, а также работников участковых и территориальных избирательных комиссий.