В общей сложности в регионе будет изготовлено около 1,13 млн бюллетеней
В общей сложности в регионе будет изготовлено около 1,13 млн бюллетеней
Территориальные избирательные комиссии (ТИК) начали получать бюллетени проведения повторного голосования на выборах губернатора Владимирской области, сообщает .
По словам заместителя председателя избирательной комиссии Владимирской области Сергей Канищева, бюллетени для повторного голосования изготавливал не облизбирком, а территориальные избиркомы. При этом бюллетени абсолютно одинаковые, каждый ТИК принимает их напрямую.
Территориальные избирательные комиссии в общей сложности получат около 1,13 млн бюллетеней, защищенных сеткой зеленого цвета.
Напомним, что на второй тур выборов губернатора было . Эти деньги предназначены для оплаты труда водителей, а также работников участковых и территориальных избирательных комиссий.