После сообщения о том, что действующий глава английской футбольной премьер-лиги Ричард Скудамор покинет свой пост до конца текущего года, стали известны претенденты на его место. Одним из них называется бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

После сообщения о том, что действующий глава английской футбольной премьер-лиги Ричард Скудамор покинет свой пост до конца текущего года, стали известны претенденты на его место. Одним из них называется бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.Как сообщает РИА Новости, кандидатура 65-летнего политика обсуждалась во время неформальных диалогов на последней встрече руководителей клубов премьер-лиги. В число других кандидатов входят главы крупных телевещательной и телекоммуникационной компаний Британии Гэвин Паттерсон и Барни Фрэнсис.Отметим, что Скудамор проработал в организации почти 20 лет. Блэр был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 год.