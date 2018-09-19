Очевидцы сняли на видео последствия ДТП в Башкирии, где столкнулись легковая машина и два грузовика. Водитель автомобиля Mersedes и два его пассажира погибли, еще два человека, женщина и подросток, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Башкирии столкнулись легковая машина и два грузовика — авария произошла в Салаватском районе 19 сентября.Грузовик Iveco столкнулся с двигающимися навстречу автомобилем Mersedes и фургоном Hyundai. Легковая машина воспламенилась от удара, а затем сгорела дотла.В Mersedes находились пять человек, три из них, включая водителя, погибли. Оставшихся в живых женщину и подростка госпитализировали с тяжелыми травмами.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.