Фамилии Петрова и Боширова, которых Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Скрипалей, прославились на весь мир после интервью RT. Российская компания планирует зарегистрировать торговый знак Petrov and Boshirov, под которым планируют продавать парфюмерию и оказывать туристические услуги.

Фамилии Петрова и Боширова, которых Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Скрипалей, прославились на весь мир после интервью RT.Этим решили воспользоваться предприимчивые люди, которые планируют зарегистрировать торговый знак Petrov and Boshirov (Petroff & Вoshirov).Под ним планируется продавать парфюмерию, одежду и аксессуары. Кроме того, там считают, что под брендом Petrov and Boshirov можно будет оказывать туристические услуги, открывать фитнес-клубы и бары.После регистрации этого торгового знака компания собирается подарить его Александру Петрову и Руслану Боширову, передает "Россия 24".